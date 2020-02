Benji e Fede si separano: ultimo concerto il 3 maggio e un libro

Benji e Fede si separano. Il duo modenese si scioglie a sorpresa, lasciando i fan sbigottiti. Benjamin Mascolo, 26 anni, e Federico Rossi, 25, annunciano la loro 'rottura' professionale in un lungo post su Instagram.

L’ultimo concerto arriverà il 3 maggio all’Arena di Verona, sul palco chiuderanno un sodalizio artistico iniziato il 10 dicembre 2010. Uscirà anche un loro libro, si intitola “Naked”. Benji e Fede lo raccontano a chi li ama.

"Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. ‘Non so come fate a fare questa vita’, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin”, spiegano.

“Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta - continuano i due - Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall'inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2020.