Beppe Braida via dall'Isola perché i genitori hanno il Covid: ecco cosa pensa Iva Zanicchi

Beppe Braida è andato via dall’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il reality show, ritirandosi perché i suoi anziani genitori hanno il Covid. Ha saputo tutto dalla produzione, in lacrime ha salutato gli altri naufraghi. E’ molto in ansia: il padre è ricoverato in ospedale e lui non sa ancora quanto siano gravi le sue condizioni di salute. Iva Zanicchi, ospite a Domenica Live, commenta la scelta dell’artista 57enne.

Beppe Braida non ha avuto alcun dubbio. “Devo andare via”, ha detto agli altri compagni d’avventura dell’Isola, che subito l’hanno confortato e gli hanno dato il loro appoggio, tutti concordi che partire fosse la sua unica soluzione. Anche per la Zanicchi, opinionista al reality, ha fatto benissimo ad abbandonare.

Barbara D’Urso mostra a Iva le immagini di Braida che lascia il gioco, distrutto dalla notizia appena ricevuta. "Spero che Braida sia partito subito, ha fatto bene ad andare via", spiega l'opinionista.

Il tema del Covid la tocca molto da vicino. La cantante 81enne, colpita dal virus lo scorso novembre, è riuscita a venirne fuori. Suo fratello, invece, che sembrava potesse guarire in pochi giorni, non ce l’ha fatta. "Io ancora adesso non riesco a elaborare questo lutto atroce, per come si sono svolti i fatti”, sottolinea con gli occhi lucidi.

“Beppe Braida potrà fare nuovamente l’Isola e poi chi se ne frega dell’isola: speriamo che i suoi genitori si riprendano in fretta”, sottolinea ancora Iva Zanicchi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.