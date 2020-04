Bernie Ecclestone ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha confermato ad un giornale svizzero di essere in attesa del suo quarto figlio. La cosa incredibile è che il boss della Formula 1 ha 89 anni e che poco dopo l’estate, quando è prevista la nascita del piccolo, ne compirà 90. La mamma del nascituro è Fabiana Flosi, moglie di Bernie dal 2012. Lui è già padre di tre figlie, Deborah, che ha 65 anni, Tamara, la più famosa, che ne ha 35, e Petra, che ne ha 31. Il magnate ha fatto sapere alla rivista svizzera Blick: “Sì, nascerà in estate. Spero che impari presto a giocare a Tric-Trac!”.

Fabiana Flosi ha 44 anni ed è brasiliana. Alla testata elvetica ha aggiunto: “Come genitori abbiamo un solo desiderio, che il bambino nasca sano. Spero che crescendo non provi interesse per la Formula 1!”. Attualmente i due si trovano in isolamento a San Paolo, in Brasile. Bernie sta cercando di non uscire di casa per non esporsi al possibile contagio da Coronavirus, visto che la sua età lo mette nella fascia più a rischio di morte se dovesse contrarre la malattia.

Tra l’altro Ecclestone appena dopo l’estate, a poche settimane dall’arrivo previsto della cicogna, che porterà un fiocco azzurro, compirà 90 anni. Questo lo rende uno dei papà più anziani del mondo. Il record è attualmente detenuto da un uomo indiano che è diventato padre a ben 96 anni.

Scritto da: la Redazione il 3/4/2020.