Bernie Ecclestone sta pensando seriamente all’ipotesi di avere ancora un altro figlio a 90 anni. L’imprenditore, che solo la scorsa settimana ha avuto il suo quarto figlio a 89 anni (ma che compirà 90 primavere ad ottobre) sta considerando la possibilità di dare al piccolo Ace un fratellino o una sorellina. Parlando dell’arrivo del bebè ha detto al tabloid ‘The Sun’: “Adesso ho più tempo libero e spero di poterlo passare con mio figlio in modo da vederlo crescere. Non so però se ci fermeremo qui. Forse dovrebbe avere una sorellina o un fratellino”.

Bernie è diventato padre grazie alla moglie Fabiana Flosi, 44 anni. Ma aveva già tre figlie, tutte femmine, nate da precedenti relazione, ovvero Deborah, 65 anni, Tamara, 36, e Petra, 31. Eppure nonostante fosse molto più giovane quando le ha avute, non è stato con loro un padre presente: “All’epoca ero molto più preoccupato per il mio lavoro che di passare del tempo con loro”.

Infine l’anziano ha voluto far sapere che in camera da letto non ha bisogno dell’aiuto di nessuna pillola. “No, no, non prendo niente. Fabiana mi dà degli integratori di vitamina D, ma a parte quello nient’altro”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/7/2020.