Biagio Antonacci papà per la terza volta a 58 anni: sesso e nome del bebè

Biagio Antonacci è papà per la terza volta a 58 anni, il cantautore, già genitore di Paolo e Giovanni, rispettivamente 26 e 20 anni, i due figli avuti dall’ex Marianna Morandi, annuncia l’arrivo della cicogna sul social e svela anche il sesso e il nome del bebè.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. E’ nato Carlo, mio figlio”, scrive Antonacci. Accompagna le sue parole con la foto di un ulivo appena piantato a cui è appeso un fiocco celeste.

VIDEO

Paola Cardinale, a cui l’artista è legato dal 2004, ha partorito. Anche la mora nata a Genova nel 1976 ha una figlia nata da una precedente relazione, Benedetta, a cui Biagio è legatissimo.

La coppia, molto gelosa della propria privacy, non regala una foto del bimbo appena nato. I due convivono da molto tempo a Milano, i fiori d’arancio al momento non sono ancora arrivati.

Paola è al fianco di Biagio Antonacci da molti anni, senza mai prendersi i riflettori. In passato ha lavorato in tv nella trasmissione sportiva Derby, accanto a Fulvio Collovati su Telenord. Legata in passato all’ex calciatore Massimo Brambati, è da lui che ha avuto la primogenita, nata nel 1999. Tra lei e Antonacci ci sono 13 anni di differenza d’età, ma questo non è mai stato un ostacolo alla loro unione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2021.