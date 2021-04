Biagio D'Anelli, ex fidanzato di Manuela Ferrera, conferma: 'Ha le protesi ai glutei'

Biagio D’Anelli, ex fidanzato di Manuela Ferrera, ora naufraga dell’Isola dei Famosi, conferma: “Sì, ha le protesi ai glutei”. L’ex gieffino 39enne, ora organizzatore di eventi, manager e opinionista tv, a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, rivela che il gossip sulla 36enne, esploso dopo la puntata del lunedì sera del reality show, è vero: avrebbe ritoccato il popò con un intervento estetico.

Biagio conosce bene Manuela, 36 anni, showgirl, ex Meteorina del Tg4, influencer e frequentatrice, come lui, dei salotti di Carmelita. I due hanno avuto una relazione in passato, nel 2011: il loro rapporto è durato circa nove mesi. La Ferrera avrebbe fatto il ritocchino, stando a quanto racconta.

“Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”, confida Biagio D’Anelli in tv.

Manuela rimane sotto i riflettori e non solo per i presunti ritocchi. Biagio in un’intervista a Nuovo Tv ha confessato di averla frequentata mentre vedeva anche un’altra naufraga, Emanuela Tittocchia. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi. Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”, ha spiegato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.