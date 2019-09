Bianca Atzei ha annullato un concerto. La cantante 32enne mercoledì 10 settembre si è svegliata afona, senza voce. La notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram. In un lungo post ha raccontato come le sue corde vocali abbiano bisogno di riposo dopo una lunga estate piena zeppa di date.

Bianca nei mesi scorsi ha girato tutta l'Italia con i suoi tour. I concerti non sono ancora finiti ma la stanchezza inizia a farsi sentire: "Ragazzi, purtroppo sono costretta ad annullare la data prevista per questa sera a Taurianova in provincia di Reggio Calabria, perché mi son svegliata completamente afona - scrive la cantante - Sono corsa subito da un medico qui in Calabria e non ho ricevuto il suo benestare dopo la visita alle mie corde vocali".

"Devo far riposare un po' la mia voce - spiega l'Atzei - In questi ultimi mesi son stata in giro per l'Italia, ho cantato molto e non mi sono mai risparmiata, perché sono fatta così, e a volte capita che la voce ne risenta. Sono una roccia si, che a volte si sgretola. Sono profondamente dispiaciuta di non potervi incontrare questa sera e spero di poter recuperare la data al più presto. Ci tengo tantissimo e so quanta dedizione e importanza c'è per la realizzazione della Festa. Grazie per l'affetto e la comprensione che mi dimostrate ogni giorno. Vi voglio bene".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/9/2019.