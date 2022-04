Bianca Atzei torna a casa e trova il fidanzato Stefano Corti nudo con un uomo: la reazione

Bianca Atzei non riesce a crederci: torna a casa e trova il fidanzato, Stefano Corti, nudo insieme con un altro uomo. La sua reazione è disperata, addolorata e piange, si scaglia contro il compagno: “Non mi devi toccare, devi andare via, tutto questo è uno schifo!”. Poi esce e, raggiunta dallo stesso Corti, la 35enne scopre di essere stata vittima di uno scherzo de Le Iene.

La macchinazione è diabolica: Bianca è convinta da anni che il fidanzato sia bisessuale, gli fa sempre battute in merito, così la burla è dietro l’angolo, Stefano dovrà farle credere di avere una storia con un uomo. “Me la sento di farlo, anche se so che sarà un dramma. Lei non tollera i tradimenti, né con donne, né con uomini. Credo che ci crederà. Si cadrà nello scherzo per un motivo preciso. In pratica sono tre anni che mi ripete che secondo lei mi piacciono anche gli uomini”, sottolinea Corti.

La mamma di Stefano, complice, un pomeriggio svela a Bianca di aver visto il figlio in auto in atteggiamenti intimi con un uomo. La cantante non si scompone più di tanto: “Io gli dico sempre che secondo me a lui piacciono anche gli uomini. Sì dico che potrebbero piacergli sia uomini che donne. Perché lui è molto espansivo con tutti. Io gliela faccio sempre coma una sorta di battuta, però confesso che lo penso veramente. Sì ci credo davvero, lui poi ride e io dentro di me penso ‘vedi che allora ho ragione’. Non c’è nulla di male in questo, basta saperlo, basterebbe me lo dicesse”, sottolinea.

Poi aggiunge: “Intanto è uno stro*zo. Se gli piacciono gli uomini come penso deve dirmelo. Si tratta di una questione di correttezza. Non è una cosa di accettarsi o meno, ma di onestà. Comunque gli uomini verso i 40 anni impazziscono. Eppure ci divertiamo insieme e non gli faccio mancare nulla. Forse gli manca proprio quello che hanno gli uomini. Se a lui non gli piacciono gli uomini non c’è nulla di male, però io voglio che mi dica tutto”.

I dubbi della Atzei, però, col passare delle ore crescono. Tornata a casa Bianca inizia a fare domande a Stefano: “Tu sei sincero con me?”. Lui fa di tutto per farle credere che le stia nascondendo qualcosa.

Il tempo passa, l’artista trova indizi della bisessualità del compagno anche da un referto medico in cui legge che Stefano si era recato al pronto soccorso per aver inserito un ortaggio nell’ano. Tutto esplode quando un giorno arriva nel loro appartamento prima del solito e lo trova senza vestiti insieme a un amico.

“Stavamo facendo qualcosa per Le Iene”, si giustifica Corti. Bianca Impazzisce: “Non è perché su sei gay, anzi, ti auguro di essere felice, ma potevi dirmelo prima. E’ che sei qui a casa mia, è uno schifo, mi hai mancato di rispetto. Vattene, esci! Non mi toccare”, sbotta la Atzei in lacrime. Poi è lei ad andarsene, ma in strada scopre lo scherzo. “Avere un fidanzato che lavora a Le Iene è la cosa più brutta che possa accadere”, dice alla fine, sollevata dal gran peso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.