Ha ritrovato l'amore grazie a Stefano Corti. Bianca Atzei dopo la delusione per l'addio a Max Biaggi, è di nuovo innamorata e al settimanale Confidenze rivela come è scoccata la scintilla con l'inviato de "Le Iene": tutto merito di una coppia di volti celebri della musica italiana.

"Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante", racconta la cantante.

Galeotto fu il duetto di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo ma Bianca non ha reso facile la vita a Stefano: "Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita". Rviela l'Atzei e aggiunge che la storia d'amore con Corti è stata per lei una sorpresa: "Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/8/2019.