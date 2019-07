Bianca Atzei con Stefano Corti fa sul serio. La cantante 32enne in occasione del 34esimo compleanno dell'inviato de "Le Iene" ha scritto sul social una bellissima dedica. Bianca nel post afferma che grazie a questo nuovo amore ha riaperto il suo cuore dopo un anno e mezzo. Tanto è stato il tempo che le è servito per iniziare una nuova relazione dopo l'addio a Max Biaggi.

Stefano Corti il 18 luglio festeggia il compleanno e Bianca Atzei pubblica alcuni scatti che li ritraggono insieme durante momenti romantici, i più significativi della loro storia iniziata pochi mesi fa.

L'amore è davvero alle stelle. Bianca lo dimostra anche attraverso la dedica che ha deciso di condividere con i suoi tantissimi follower: "Buon compleanno Topolos. Non c'è bisogno di dire niente, sai già tutto - le parole dell'ex naufraga dell''Isola dei Famosi' - Era un anno e mezzo che il mio cuore non apriva la porta. Poi sei arrivato tu e mi hai fatto il regalo più grande. Tornare ad amare. E ridere come non mai".

Bianca dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi grazie a Stefano Corti ha ricominciato ad amare e non potrebbe essere più felice.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 18/7/2019.