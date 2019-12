Bianca Atzei non è incinta di Stefano Corti. Dopo che alcuni giornali hanno pubblicato la notizia di una presunta gravidanza della cantante, la coppia ha voluto smentire condividendo una foto dal Madagascar, dove i due si trovano in vacanza per le Feste di Natale. Accanto ad uno scatto in cui Stefano appare con il ventre piuttosto gonfio e Bianca gli dà un bacio proprio sulla pancia, l’inviato de ‘Le Iene’ ha scritto: “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”.

Recentemente al settimanale ‘Confidenze’ la 32enne ha rivelato come è nata la storia d’amore con Stefano. “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”, ha spiegato. “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2019.