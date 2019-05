Bianca Atzei ritrova l’amore con Stefano Corti. La cantante 32enne è stata pizzicata mano nella mano, in atteggiamenti molto affettuosi e intimi, con la Iena a Milano. Dal settimanale Diva e Donna, che pubblica le foto dei due nel nuovo numero in edicola.

Bianca Atzei sembra aver finalmente definitivamente archiviato la delusione provata per il traumatico addio con Max Biaggi. Ora nel suo cuore c’è la Iena Stefano Corti. Il 33enne è rimasto single per poco. Lo scorso febbraio, dopo circa due anni, si è definitivamente chiusa la storia d’amore con la ‘collega’ Veronica Ruggeri. Lo aveva annunciato lei stessa sul social.

“Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più!. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, aveva scritto la Ruggeri.

Ora la Iena Stefano Corti ha il cuore pieno d’amore per Bianca Atzei, che già lo avrebbe presentato ufficialmente come fidanzato a un evento mondano, così scrive il giornale. Piccolo particolare: il vero nome dell’artista è Veronica. Evidentemente per lui è destino…