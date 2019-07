Bianca Atzei ha raccontato di aver presentato il nuovo fidanzato Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene’, ai suoi genitori, ma che lui si è presentato “in boxer e ciabatte”. L’imbarazzante incontro non avrebbe però scomposto più di tanto la madre e il padre della cantante, che conoscono il carattere sopra le righe di Stefano.

“Stefano è il mio fidanzato. Va avanti da qualche mese. C'è molta passione. Mi fa molto ridere. Per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Abbiamo chiesto ai suoi follower: ‘Deve presentarsi alla prima cena con i miei vestito elegante o in boxer e ciabatte?'. I follower hanno detto boxer e ciabatte”, ha spiegato la 32enne in un’intervista rilasciata al programma di Raiuno ‘Io e te’.

“Quale è stata la reazione dei miei genitori quando lo hanno visto vestito così? Hanno reagito bene. Sono molto moderni e giovani. Bisogna prendere la vita con leggerezza. Per fortuna lo conoscono, con il lavoro che fa. Sanno che è una persona divertente”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 4/7/2019.