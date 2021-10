Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati? Le parole della cantante, apparse in un post pubblicato nelle sue IG Stories, lasciano interdetti e mettono in allarme i fan dell’artista 34enne. La mora pubblica un messaggio in cui esprime tutto il suo malessere e immediatamente il pensiero va alla sua storia con l’inviato de Le Iene 36enne: i due potrebbero essersi detti addio.

Cosa sta succedendo in queste ore a Bianca Atzei? “Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. No so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto”, scrive la mora. Non aggiunge altro e nessun elemento ulteriore emerge dal suo profilo.

L’ultima foto postata risale a 3 giorni fa: Bianca ha partecipato all’evento per i 30 anni di carriera di Marco Masini, con lei c’era anche il fidanzato. Corti, che domani 5 ottobre tornerà con Le Iene su Italia 1, non commenta.

Bianca e Stefano hanno fatto coppia per quasi due anni e mezzo. Ora tutto potrebbe essere finito, sempre che il post della Atzei sia riferito alla relazione. La cantante aveva già sofferto dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi, arrivata al capolinea da un giorno all’altro: lei rimase assolutamente spiazzata e ci rimase malissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2021.