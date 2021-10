Bianca Balti mostra orgogliosa la cellulite: 'Mi piaccio così’

Bianca Balti in alcuni scatti sul social mostra orgogliosa la cellulite e sottolinea, fiera: “Mi piaccio così”. La top model non nasconde le sue imperfezioni, quelle che la rendono ancora più bella. Si mette a nudo: anche la 37enne nata a Lodi, tra le super modelle più richieste al mondo, si fa vedere senza filtri e diventa una paladina convinta del movimento Body Positivity, quello che lotta contro la negatività e l’odio espresso dal Body Shaming.

Bianca Balti si accetta per quel che è, è contenta di sé e del proprio corpo, bello nella sua unicità. La mora sfida senza mezzi termini i canoni e i pregiudizi della società, desidera, come tante altre, abbattere gli stereotipi di una bellezza finta che impone la perfezione assoluta: ogni corpo ha il proprio valore.

Bianca Balti condivide con i follower sul social alcune foto in cui indossa un bikini nero: è in spiaggia. “BELLA IERI - scrive - Nelle foto non mi piaccio mai”. Poi aggiunge, riportando un dialogo con la figlia primogenita di 14 anni: “‘Ma dai, Matilde, ma non vedi che la luce è brutta?'. Sembro vecchia, si vede la cellulite, non va la posa. Ce n’è sempre una. E poi, tempo dopo, mi riguardo e penso: ‘Caspita come stavo bene qui…'. ‘Peccato oggi.’”.

Bianca ci ripensa e accetta di far vedere la cellulite. In quell’immagine si piace. Poco importa che non sia perfetta, come la idealizzano molti: lei è una donna fantastica come appare. Perché la perfezione non esiste.

