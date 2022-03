Bianca Balti, festa con le amiche in America per i 38 anni: foto

Bianca Balti nel giorno del suo compleanno, il 19 marzo, si è regalata una festa con le amiche a Los Angeles. La top model per i suoi 38 anni ha organizzato un party allegro e spensierato in giardino a Los Angeles. Abito a fiorellini per la mora dagli occhi di ghiaccio e capelli sciolti portati con la riga in mezzo: Bianca ha spento le candeline in giardino circondata da tanti bambini e le persone a lei più care.

Single dopo una relazione tossica durata tre anni che le ha lasciato molti strascichi e le ha persino fatto prendere la decisione di congelare i suoi ovociti, così da poter decidere, in caso lo volesse, di diventare mamma anche senza un compagno, la Balti, già genitore di Matilde, 15 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, 6, nata dall’amore con l’ex marito Matthew McRae, ha accolto le sue ospiti nella casa in California.

Volti sorridenti, risate e brindisi: tutti hanno celebrato la giornata speciale della festeggiata. Tra gli ospiti anche Brigitte Nielsen e Tiziano Ferro.

Stranamente assente invece Elisabetta Canalis, anche lei di casa a LA. L’ex velina era legatissima a Bianca, ma è un bel po’ di tempo che le due non si fanno vedere insieme, forse qualcosa potrebbe aver incrinato la loro amicizia, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.