Bianca Balti non è riuscita a trattenere le lacrime in un video messaggio postato sul suo profilo Instagram in cui esprime tutto il suo amore per Lodi, la città in cui è nata e cresciuta e che oggi è diventata una delle zone più colpite al mondo dal Coronavirus, con centinaia di morti in pochi giorni.

La supermodel 35enne, che in questo momento si trova a Los Angeles, dove vive da qualche anno, nella clip ha detto: “Il 19 marzo 1984 sono nata all’Ospedale Maggiore di Lodi, ho trascorso i 36 anni della mia vita prima a sognare di esplorare il mondo e poi facendolo. Ho viaggiato per lavoro, ho visitato paesi per curiosità, ho vissuto a New York, in Spagna e ora chiamo Los Angeles casa. Per me la vita è sempre stata più grande di Lodi, il mondo un tutt’uno da essere scoperto, eppure come un bambino che si cura dell’amore dei suoi genitori, si sente forte di fare i propri passi da solo, anche io certa delle mie origini e della mia identità non ho avuto paura di fare le mie esperienze”.

Bianca, che è mamma di due bambine, Matilda e Mia, ha poi aggiunto: “Lodi è la forza che porto dentro e che mi dà coraggio, Lodi è la bambina curiosa in me che mi porta lontano, Lodi è l’abbraccio materno che mi protegge ovunque sia. E ora che Lodi sta soffrendo, così anche il mio coraggio, la mia innocenza e la mia sicurezza tentennano. E così non mi importa nulla di esplorare questo mondo grandissimo, non provo gioia a vivere nella soleggiata Los Angeles, non riesco a pensare a quale sarà il mio prossimo passo, sono ferma, immobile come la mia cara Lodi”.

“Il mio corpo è lontano ma la mia mente è prigioniera oltre ai confini dentro cui mi trovo, la mia mente è con la mia famiglia, i miei amici, con voi, lodigiani, italiani, perché in questo momento non importa chi siete, siete tutti mie fratelli e mie sorelle, acquisti da una lotta comune e da un senso civico comune. Finché l’Italia non sarà guarita, io sarò immobile con voi. Immobile e fiera delle mie origini, Lodi ti amo, resta forte così che io possa venire da te presto”, ha infine concluso tra le lacrime.

Scritto da: la Redazione il 13/3/2020.