Bianca Balti: 'Terminato una relazione in cui mi veniva detto che ero difficile da amare. Stavo malissimo'

Bianca Balti invita i fan ad amare se stessi. Lei ha finalmente capito come farlo, è stata una rottura a farle aprire gli occhi. “Ho terminato una relazione in cui mi veniva detto che ero difficile da amare. Stavo malissimo”, confessa.

Sul social la top model 37enne, mamma di Matilde, 14 anni, e Mia, 6, ha stabilito un filo diretto con i suoi follower. In alcuni brevi video si racconta in una specie di rubrica che ha chiamato “A letto con Bianca”. Nel suo ultimo post sottolinea l’importanza di volersi bene. “Amare me stessa perché non possiamo fare affidamento sull’amore degli altri. Purtroppo o per fortuna. Io l’ho imparato in là con gli anni, questa primavera quando ho terminato una relazione in cui mi veniva ripetutamente detto che ero difficile da amare. Ci credevo. Mi faceva stare malissimo”, racconta.

“E poi è successo un miracolo - continua Bianca - sono stata capace di dirmi: ‘Ma aspetta un attimo, ma chi è questa persona per dirmi che sono difficile da amare? Perché devo crederle e non invece amare me stessa abbastanza per credere di essere anch’io degna di amore?’. Così ho capito. Dovevo prima amare me stessa, l’ho capito, ma non sapevo come farlo, però l’ho imparato”.

“Prima di amare me stessa dovevo volerlo e l’ho voluto tantissimo, credere alla possibilità di essere degna di essere amata rispetto a questa persona che diceva il contrario. E’ stato così, il solo volerlo mi ha insegnato giorno dopo giorno ad amarmi”, sottolinea ancora la Balti.

Bianca Balti sprona tutti a fare come lei: “Anche voi, dovete volerlo tutte le mattine, fingetelo quando non siete ancora capaci di farlo. Non tutti i giorni riesco ad amarmi come vorrei e so che devo dirmelo sempre. Vedrete che quando riuscirete ad amare voi stesse, riuscirete ad amare di più anche tutte le persone che amate”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.