Bianca Guaccero, estate da single con le amiche a Formentera

Bianca Guaccero per le vacanze sceglie Formentera. L’estate 2019 per la conduttrice 38enne è da single: alle Baleari è andata con due amiche, insieme a lei ci sono Loretta e una bella bionda. Nessun nuovo amore all’orizzonte, Bianca sceglie il relax tra donne e si diverte moltissimo.

Con lei non c’è la sua bambina, Alice, nata a novembre 2014 dall’unione con Dario Acocella. Bianca Guaccero e il regista si sono detti addio nel 2017, da quel momento la mora non ha avuto altre passioni, se non qualche flirt sussurrato. E anche questa estate, da single, sta a Formentera insieme alle sue più care amiche.

Bianca Guaccero a Formentera, tra sole, bagni e chiacchiere in spiaggia o la sera a cena con le amiche trascorre la sua estate in allegria. La bella attrice supera a pieni voti la prova costume: è in grande forma. E’ pronta a tornare a “Detto Fatto”, su Rai Due, il prossimo autunno. Ma non la smette con le fiction e il cinema. E’ un’eclettica e sa anche cantare: la mora è irresistibile in bikini, i follower sul social, dove condivide alcuni scatti della vacanza, la riempiono di complimenti.

Presto troverà il suo principe azzurro. “Non mi innamoro facilmente. Per me è difficile trovare quello giusto”, ha dichiarato qualche tempo fa a Nuovo. In un uomo cerca “la veracità, la spontaneità, la forza d’animo”.