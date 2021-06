Bianca Guaccero realizza il sogno di mesi: finalmente al mare dopo il Covid

Bianca Guaccero realizza il sogno che cullava da mesi: finalmente è al mare dopo il Covid. L’attrice e conduttrice di Detto Fatto si rigenera nella sua Puglia e in bikini mostra il fisico asciutto e scolpito: è splendida. Contagiata dal Coronavirus a metà aprile scorso, è potuta tornare in studio nel suo programma solo venti giorni dopo. Per fortuna la malattia l’ha colpita in forma lieve, ora, lontana dal lavoro, ritrova la sua energia vitale.

La 40enne incanta in costume. Condivide con i fan una foto in cui è di spalle, fa vedere ancora una volta il tatuaggio che ha a metà schiena e che raffigura il viso di una donna, dai capelli scuri, decorata da dei fiori, e scrive: “Sognavo questo quando avevo il Covid… sognavo me seduta davanti al mare in silenzio…ad ascoltare”.

“Il riposo del guerriero”, sottolinea sul social ai fan. E’ entusiasta di essere al mare. “Mi mancate un sacco”, scrive a chi la segue sul suo profilo. L’estate è alle porte, Bianca ora si sente bene, in pieno relax. L’emergenza pandemia sembra pian, piano finire. Alice, la figlia avuta nel 2014 dall’ex marito Dario Acocella, è la sua gioia. La felicità la ritrova nella terra dov’è nata, a Bitonto, in provincia di Bari.

“Anche se ho lasciato la mia città a 19 anni per trasferirmi a Roma, ho mantenuto intatto il legame, non soltanto con la mia famiglia: parlo dell’intero contesto. Per me non è cambiato niente. Ho amici sparsi in tutt’Italia, ma lo zoccolo duro rimane il gruppo allargato delle origini. Anzi, allargatissimo, adesso che, chi più e chi meno, ha figli, amici dei figli…”, ha detto parlando del suo paese a La Gazzetta del Mezzogiorno la Guaccero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2021.