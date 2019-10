Bianca Guaccero a 'Detto Fatto' sul suo peso: 'Ecco perché mi è cambiato il metabolismo'

Bianca Guaccero a Detto Fatto approfitta della rubrica gossippara “Senti chi sparla” in cui Jonathan Kashanian stavolta parla dei famosi che negli ultimi anni hanno subito un grande cambiamento di peso e racconta di sé, attaccata duramente sui social, perché ora più magra. L’attrice e conduttrice 38enne spiega perché le è cambiato il metabolismo.

“Grazie Jonathan, ora ho l’occasione per parlarne pubblicamente”, esordisce Bianca Guaccero. Poi continua: “Qualche anno fa, circa 15 , ero più in carne anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo. Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante. Il mio metabolismo è cambiato”.

Il metabolismo di Bianca Guaccero è cambiato dopo la gravidanza. Ora brucia di più e quindi è più magra. La mora è rimasta malissimo per gli attacchi degli haters. “La cosa più brutta che mi hanno scritto – spiega – è stata durante la mia partecipazione a Tale e Quale Show: ‘Fai schifo, vai a farti ricoverare in una clinica di anoressia’. Io non rispondo quasi mai sui social, ma quella volta lo feci e scrissi: ‘E se fossi stata veramente malata di anoressia, pensi che una cosa del genere mi avrebbe aiutato?'”.

Le critiche sono arrivate al suo indirizzo anche recentemente: “Pure quest’estate è successo. Dopo aver postato una foto in costume con un’amica mi hanno detto: ‘Due amiche, e il seno?'”. Bianca Guaccero nel suo sfogo demolisce i maligni e conclude:: “Molti al posto di andare a parlare con uno psicologo si sfogano sui social network”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.