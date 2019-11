Bianca Guaccero sui presunti ritocchini di Stefano De Martino: 'Non ne avevi bisogno!'

Bianca Guaccero in tv, a Detto Fatto, punge Stefano De Martino sui suoi presunti ritocchini estetici. L’attrice e presentatrice di Rai Due rivolgendosi direttamente al ballerino e conduttore 30enne dice: “Faccio un appello così: Stefano, non avevi assolutamente bisogno dei ritocchini!”. Non si ferma qui, aggiunge pure che secondo lei gli ex di Belen con il passare del tempo tendano ad assomigliarsi…

Insieme a Jonathan Kashanian Bianca Guaccero a Detto Fatto parla dei ritocchini a cui si sarebbe sottoposto Stefano De Martino. Il napoletano è finito al decimo posto nella classifica degli uomini ritoccati preparata dall’ex gieffino ora opinionista tv. “Che cosa si è rifatto Stefano De Martino?”, domanda la 38enne.

“Che cosa non si è rifatto. E’ bono come il pane però ha rifatto il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”, spiega Jonathan.

Bianca Guaccero osserva la sua foto e fa un appello all’ex volto di Amici: “Non ne avevi assolutamente bisogno. Se mi piace? Ho altri gusti, mi piacciono quelli scuri come me. Però va detto che gli ex di Belen tendono ad assomigliarsi tutti con il passare del tempo”.

Jonathan non lascia passare la battuta e arriva la stilettata verso la showgirl argentina: “Lei avrà un abbonamento mensile con lo stesso chirurgo. I suoi ex si assomigliano tutti. Iannone è rifattissimo”. Bianca chiosa ironica: “Sì, non erano così all’inizio. Qual è lo stampino originale?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2019.