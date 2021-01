Bianca Guaccero, sorpresa in diretta tv per i 40 anni: guarda

Bianca Guaccero si commuove fino alle lacrime per la sorpresa in diretta tv che le riserva la figlia di 6 anni per i suoi 40 anni. La conduttrice vive un giorno speciale: festeggia il compleanno a Detto Fatto e la piccola Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella, la lascia a bocca aperta.

Bellissima, con indosso un abito lungo in raso fucsia, Bianca Guaccero si prende gli auguri di tutti. Arriva anche una torta con un dono segreto dentro. “Questo compleanno lo festeggio praticamente qui perché ci sono molte restrizioni e non lo trascorrerò neppure con la mia famiglia, anche per proteggerli”, confessa la conduttrice.

Bianca segue con attenzione il tutorial della pasticciera Malindi, aspetta che finisca per scoprire cosa ci sia dentro il dolce che la donna le ha dedicato rivelandole che contiene un regalo. Quando arriva il fatidico momento apre il piccolo pacchetto e all’interno trova un disegno della figlia. Immancabili scendono per un istante le lacrime.

In studio si sente anche la voce della bambina, nel messaggio registrato Alice dice: “Mamma ti amo e ti aspetto a casa per festeggiare”. La commozione sale alle stelle e non si arresta. La Guaccero si emoziona pure quando Jonathan Kashanian arriva il studio per la sua usuale classifica dei vip. L’ex gieffino festeggia proprio come Bianca i 40 anni: è nato nello stesso giorno, il 15 gennaio.

E’ festa grande su Rai Due, c’è una sorpresa pure per l’opinionista: un messaggio dei suoi genitori che si trovano in Israele. Jonathan si asciuga gli occhi, la Guaccero trattiene il pianto. “Che bello! A 40 anni è tempo di bilanci”, dice. E’ un compleanno diverso, ma unico e importante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.