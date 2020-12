Bianca Guaccero torna in onda con Detto Fatto: le prime parole al rientro, dopo la polemica sul tutorial ‘sessista’, sono di scuse. Emozionata, con la voce rotta, quasi in lacrime, l’attrice e conduttrice 39enne ammette: “E’ stato un periodo molto difficile”.

La trasmissione di Rai Due è stata sospesa dopo che nella puntata del 24 novembre è stato proposto un tutorial su come fare la spesa al supermercato in modo seducente. E’ scoppiato il caos. I telespettatori e i vertici della Rai hanno ritenuto il tutto molto offensivo per le donne. Bianca ha temuto il peggio per la sua trasmissione, ma ora torna. Detto Fatto ha una nuova veste, con un cambio di autori e la linea editoriale affidata a Gabriella Oberti, capo progetto di Rai2, proveniente dalla squadra di Mixer e di Minoli, con alle spalle programmi di successo come Il Collegio.

“Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui”, dice la Guaccero. E’ commossa, ricaccia indietro le lacrime e continua: “E’ stato quello appena trascorso un periodo molto difficile”.

Poi Bianca aggiunge: “Sia io che tutta quanta la mia squadra l’abbiamo vissuto come una grande opportunità, un’opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto, come ogni giorno facciamo e da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua”.

Il programma ora dedicherà particolare attenzione al mondo dei social: verranno raccontate in studio le storie delle persone comuni per sviscerare temi come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo e la parità di genere. Si parlerà della nuova quotidianità a causa della pandemia e di soluzioni per affrontarla al meglio. Muta pelle, e torna in onda: non è stato cancellato come si temeva.

