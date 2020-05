Bianca Guaccero torna in tv, ma trucco e parrucco li fa da sola: ''Me la cavo bene, ecco perché''

Bianca Guaccero emozionata torna in tv, su Rai Due, dopo ben due mesi con Detto Fatto. E’ splendida e sorridente, carica. Volto accattivante e acconciatura impeccabile: porta i capelli raccolti in un’elegante coda alta. L’attrice e conduttrice ora trucco e parrucco, a causa dell'emergenza sanitaria, li fa da sola e raggiunge ottimi risultati. “Mi preparo a casa e me la cavo bene”, svela a Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco perché.

Bianca Guaccero è abbastanza brava con il trucco e parrucco. Fare a meno dell’hair stylist e del make up Artist non la preoccupa affatto e non le pesa. “Perfino il giorno del matrimonio mi sono preparata da sola e ho truccato mia madre e le damigelle”, confessa al settimanale. La bella 39enne parla del giorno delle nozze con Dario Acocella, sposato il 6 settembre 2013 e da cui ha avuto la figlia Alice. I due si sono detti addio nel 2017. Poi aggiunge: “Mi piace”.

Trucco e parrucco per lei sono facili da fare da sola, merito del teatro, una scuola di vita anche per questo: “Ho imparato facendo tanto teatro e rubando trucchetti qua e là. Inoltre fin da piccola pettinavo le amiche, stiravo i capelli, li tagliavo”.

Bianca Guaccero ha affinato il suo talento in isolamento: “Ho aggiustato la frangia a mia figlia e dato una spuntatina ai miei capelli. La tintura non l’ho fatta, anche perché ho pochi capelli bianchi. Fare le dirette online su Instagram mi ha aiutato a non lasciarmi andare: mi truccavo, mi pettinavo, mi mettevo abiti estivi. Un minimo di dignità l’ho mantenuta!”. E adesso anche nel camerino di Detto Fatto si dà da fare, raggiungendo risultati eccellenti. Sul web solo complimenti per la mora: in tanti le sottolineano quanto sia brava.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2020.