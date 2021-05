La bicicletta di Lady Diana venduta a una cifra record: ecco quale

E’ stata venduta all’asta la bicicletta di Lady Diana. Si tratta di una Raleigh Traveller degli anni ’70. La cifra sborsata da un americano per averla è davvero da capogiro: circa 50.000 euro. Stiamo parlando ovviamente di un oggetto amatoriale, ma non ci si aspettava che avrebbe potuto raggiungere un simile valore sul mercato. Al massimo, ritenevano gli organizzatori dell’asta, avrebbe potuto fruttare fino a 20.000 euro.

La bici era usata da Diana, morta a 36 anni in un tragico incidente a Parigi, per andare tutti i giorni a lavoro. Prima di sposare il Principe Carlo e di entrare a far parte della famiglia reale britannica era impiegata in un asilo. Quando ricevette il titolo nobiliare fu però costretta ad abbandonare il mezzo.

Il battitore dell’asta ha spiegato che la bici rappresenta un simbolo di “oppressione” nei confronti della stessa Diana da parte della famiglia reale. L’uomo che l’ha comprata la utilizzerà per un memoriale in cui si mettono in risalto le radici razziste della Royal Family.

Per assicurare l’autenticità dell’oggetto, l’acquirente riceverà anche una lettera dell’uomo che la comprò direttamente da Diana quando la mamma di William e Harry fu costretta a disfarsene dai potenti consiglieri del Palazzo reale.

