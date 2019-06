Stavolta è proprio finita: il trapper Biondo e la cantante Emma Muscat, entrambi ex concorrenti dell’edizione 2018 di ‘Amici’, si sono lasciati. Lo hanno annunciato loro stessi tramite una diretta Instagram trasmessa dal profilo di lei. Nella clip i due, che avevano già avuto una crisi, ma che erano riusciti a superarla, hanno raccontato di essere rimasti in ottimi rapporti.

“Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedrete in giro insieme con la nostra canzone (Avec Moi, ndr), quindi non vi preoccupate”, ha fatto sapere Biondo nel video. “Ci siamo lasciati parlando in maniera matura. Non ha senso portare rancore”, ha poi aggiunto.