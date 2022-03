Blanco dopo il trionfo a Sanremo divo dello showbiz alle sfilate a Parigi: foto

Blanco, dopo il trionfo a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, gusta il successo e alle sfilate a Parigi è accolto come un vero e proprio divo dello showbiz. Il cantautore appena 19enne, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, con i suoi look eccentrici e curati e il suo sguardo sornione conquista tutti.

“Brividi” è uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme musicali così come in radio. Il giovane bresciano salito alla ribalta nel 2021 con “La canzone nostra” e “Mi fai impazzire”, arrivate al top dei singoli in Italia, raggiunge la vetta della popolarità e si prende i riflettori.

Nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di crisi con la fidanzata Giulia Lisioli, sta ancora con lei, un punto fermo in una vita che si trasforma e diventa patinata: sul red carpet Blanco è una celebrità.

Il cantautore amato non più solo dalle ragazzine sorride scanzonato. Anche alla Fashion Week milanese non aveva bucato gli eventi moda. Ora è volato Oltralpe insieme a Shablo e ad altri amici e si fa vedere alle sfilate in programma, catturano gli obiettivi.

“Scrivere musica mi ha cambiato la vita. Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori i coglio*i e provarci, qualsiasi cosa sia”, ha detto a Vanity Fair. Blanco sembra aver vinto la sua scommessa ma rimane con i piedi per terra: “Il successo ha cambiato tutto, forse l’unico a non essere cambiato sono io”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.