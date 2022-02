Blanco e Mahmood sono da ‘Brividi’ a Sanremo: conquistano il primo posto, subito amatissimi dal pubblico

Blanco e Mahmood all’Ariston fanno centro insieme, Riccardo Fabbriconi, 18 anni, e Alessandro Mahmoud, 29 anni, incantano il pubblico con il loro brano, Brividi. Subito amatissimi dal pubblico, conquistano il primo posto nella classifica provvisoria della prima serata a Sanremo 2022. La loro performance è intensa: cantano il tema dell’amore senza limiti ed etichette ed emozionano.

Sono amici, complici anche nei look scelti per la kermesse. Desiderano che i loro outfit sottolineino il messaggio di libertà che vogliono dare.

Blanco è vestito da Valentino. Il cantautore indossa una creazione realizzata appositamente per lui dal direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli. Porta una cappa di cady lunga a terra impreziosita dall'iconico dettaglio VLogo Signature gold del brand; sotto ha la T-shirt in chiffon e i pantaloni di crepe couture.

Per Mahmood look firmato Prada e gioielli Swarovski: orecchini e piercing con maxi cristalli. “Non lasciarmi così. Nudo con i brividi. A volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre”, dicono nel brano. Poi si abbracciano da amanti scanzonati. L’esibizione fa esplodere il pubblico in platea: i brividi arrivano sul serio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.