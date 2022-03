Boateng stufo di essere accusato di aver tradito Melissa Satta: 'La smettano di pensarlo visto che...'

Kevin Prince Boateng rompe il silenzio e svela il motivo per cui ha deciso di separarsi da Melissa Satta, da cui ha avuto Maddox, 7 anni. E’ stufo di essere accusato di aver tradito la showgirl 36enne, come sussurrato da alcuni. L’attuale fidanzata del calciatore 34enne, Valentina Fradegrada, è arrivata dopo. “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”, sottolinea al Corriere della Sera.

L’ex in tv ha detto che la separazione non è stata una sua scelta e che ne ha molto sofferto. Boateng sbotta: “L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo 'mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto'. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria”. Non gli piace si pensi a una sua infedeltà. Lo sportivo chiarisce: “Non sono uno che lascia una donna per un’altra”.

Boateng spiega il perché dell’addio: “Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

Il centrocampista dell’Herta Berlino adesso è nuovamente innamorato: “Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate... Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso”.

Scritto da: la Redazione il 1/3/2022.