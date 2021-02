Boateng è ancora amico dell'ex cognato, il fratello maggiore della Satta

Kevin Prince Boateng, nonostante l’addio definitivo con Melissa Satta, è ancora molto amico dell’ex cognato, il fratello maggiore dell’ex velina 35enne, Riccardo Satta, con cui si ‘videochiama’ spesso e a cui sul social, nelle sue IG Stories, dedica parole importanti.

Il calciatore sente frequentemente l’ex cognato, zio innamorato del piccolo Maddox. Nessun problema dovuto alla separazione con la showgirl. La sintonia è massima. “Le belle persone rimangono sempre nella vita”, scrive Boateng per condividere una foto che ritrae lui e Riccardo durante una videochiamata. Poi arriva una battuta ironica rivolta all’intimo: “Anche se sei brutto”. Accompagnata dalle emoticon che ridono di gusto: i due si vogliono un gran bene.

Boateng e Melissa hanno concluso la loro storia d’amore nel massimo rispetto. A fine dicembre scorso, nell’annunciare la rottura, la showgirl ha scritto: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità. Fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello….Maddox”. Messaggio condiviso anche dall’ex centrocampista del Milan che, evidentemente, non ha perso i contatti neppure con i parenti stretti della Satta. Con Riccardo c’è feeling e probabilmente lo stesso legame lo unirà anche all’altro fratello della sua ex moglie, il minore Max.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.