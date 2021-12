Boateng, ex marito di Melissa Satta, pazzo della nuova fidanzata: il gesto da coppia innamoratissima

Boateng, l’ex marito di Melissa Satta, è pazzo della sua nuova fidanzata. Valentina Fradegrada, 30 anni, nata a Bergamo, modella e influencer, lo ha conquistato. Il gesto della coppia, innamoratissima, sorprende. I due, travolti dal sentimento, si sono già regalati un tattoo insieme: sulle dita di una mano lei si è scritta Boa, interpretando la mezza luna del dito medio come una O, e lui Vale.

Prince non ha occhi che per la bella italiana cresciuta negli States, diventata famosa per il suo modo particolare di indossare il pezzo di sopra del bikini, al contrario. La ragazza, seguita su Instagram da più di 3 milioni di follower, è laureata in fashion design e marketing ed è stata per cinque volte campionessa di Wushu, un tipo di Kung Fu. Sportiva e amante della buona cucina, è stata fidanzata con il cantante Fred De Palma, la relazione con il calciatore 34enne, che ora gioca con l’Hertha Berliner Sport-Club, è iniziata sul finire dell’estate e ora procede a gonfie vele.

Boateng e Valentina in questi giorni sono volati alle Maldive per regalarsi una vacanza romantica e speciale. Sui loro profili escono definitivamente allo scoperto e pubblicano tanti scatti insieme in cui raccontano tutta la loro complicità.

Sole, mare, tintarella e batticuore: l’ex centrocampista del Milan e la Fradegrada sembrano davvero una coppia consolidata. Il giocatore e la mora non si perdono di vista un istante, anche in acqua vanno 'vicini vicini', in uno scambio continuo di coccole e intimità.

Lei mostra le curve in due pezzi e si compiace delle forme che l’hanno resa popolare in Rete. Boateng la fa sentire unica e nel bungalow che occupa insieme a lei, nel lussuosissimo resort dove alloggiano, le fa trovare un mare di rose rose, ennesimo gesto che racconta la passione che li unisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2021.