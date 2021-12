Boateng e la fidanzata, passione alle stelle: condividono un momento intimo e super hot, foto

Boateng e la fidanzata non solo non si nascondono più, ma condividono un momento intimo e super hot, in una foto pubblicata da entrambi sui profili social raccontano la loro passione alle stelle. Lo scatto, sconvolgente, mostra entrambi nel lettone, travolti dal sentimento: è così che i due augurano il loro buon Natale ai fan.

Kevin Prince, ex marito di Melissa Satta, da cui ha avuto Maddox, 7 anni, e Valentina Fradegrada, la sua nuova compagna, con cui sta trascorrendo una splendida vacanza alle Maldive, sono senza freni. La 30enne, nata a Bergamo, ha saputo conquistarlo con le sue curve da capogiro.

Cresciuta negli States, Valentina è seguita da oltre 3 milioni di followers su Instagram: è diventata celebre per il suo modo di indossare il pezzo di sopra del bikini, che porta al contrario.

Lo sportivo 34enne, che ora gioca in Germania, con la maglia dell’Hertha Berliner Sport-Club, non ha occhi che per lei. E, mentre la sua ex moglie si regala feste rigorosamente in famiglia in Sardegna, con i suoi parenti e il loro bambino, si lascia andare rivelando in un’immagine molto intima della relazione coinvolgente che vive.

La Fradegrada, pure lei, non ha problemi a confessare a tutti l’amore appassionato con Boateng: ai tropici i due sono caldissimi, la temperatura è alta e non solo per il sole alto in cielo che illumina il mare blu cristallino dell’atollo in cui alloggiano…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2021.