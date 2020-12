Boateng, dolcissimo messaggio per l'ex Melissa Satta: 'Sei stata una magnifica moglie'

Kevin Prince Boateng regala un dolcissimo messaggio all’ex Melissa Satta. Dopo l’ufficialità dell’addio, il calciatore dedica all’ex velina 34enne tenere parole, un pensiero speciale per salutare un amore finito senza astio e recriminazioni, senza rancore. “Sei stata una magnifica moglie”, sottolinea lo sportivo 33enne.

Boateng ringrazia la Satta. Nelle sue IG Stories pubblica una bella foto che ritrae la showgirl e modella e accompagna lo scatto con una frase che lascia capire quanto Melissa, mamma di Maddox, 6 anni, sia stata fondamentale nella sua vita. “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!”, scrive.

Il matrimonio è finito. I due ci hanno riprovato, ma non è andata. Legati dal 2011 e sposati dal 2016, la Satta e Boateng con la loro unione hanno fatto sognare molti fan. L’estate 2020 sembrava averli riuniti, invece poi in autunno sono ricominciate le voci che parlavano di un nuovo allontanamento, questa volta definitivo. Ieri, 21 dicembre, i due hanno deciso di annunciare la separazione.

Melissa e Kevin Prince hanno condiviso la stessa foto in cui appaiono insieme al figlio Maddox e le stesse parole: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”. La bella al post ha aggiunto un piccolo pensiero in più: “Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello…Maddox”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.