Boateng sposa Valentina Fradegrada! Le immagini della sfarzosa proposta di nozze: guarda 

Kevin Prince Boateng sente forte il profumo di fiori d’arancio nell’aria: il calciatore 35enne sposa Valentina Fradegrada. La proposta di nozze, sfarzosa, da mille e una notte, è arrivata tre mesi fa, lo scorso 6 dicembre, ma i due la svelano solo ora condividendo il video sul social con i fan.

Per l’ex marito di Melissa Satta, 36 anni, da cui ha avuto Maddox, 7 anni, si tratta del terzo matrimonio. Nel 2007 le prime nozze con una ragazza, che l'ha reso padre del piccolo Jermaine-Prince, poi nel 2016 il sì con l’ex velina. Ora è tempo di tornare all’altare. Lo sportivo per chiedere la mano all’influencer di Bergamo a cui si è legato ha prenotato un intero albergo: si è inginocchiato davanti a lei, tra petali di rose, palloncini rossi e la scritta “Merry Me”.

Boateng e la Fradegrada si sposeranno il prossimo 11 giugno, come rivelato a Vanity Fair. A occuparsi di tutto ci sarà il wedding planner Enzo Miccio.

“Ci siamo incontrati ad agosto 2021. Qualche messaggio e una videocall di 8 ore, durante la quale abbiamo parlato di tutto”, svela al settimanale la 30enne. “A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta”, confessa Kevin Prince. E aggiunge: “In quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando”. “Però ha improvvisato un bellissimo discorso, lungo e profondo. Che finiva così: ‘Vuoi essere il mio wow per sempre?””, gli fa eco la fidanzata. “Quando ci vediamo, ci diciamo: ‘Wow’”, spiega Boateng.

La prima proposta non è andata a buon fine, così è arrivata la seconda: “L’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta ‘Marry Me’”.

“Io non ho sospettato di nulla. La sera fatidica mi ha chiesto se avevo voglia di mettermi carina e uscire a cena. Ha fatto la scena di chiamare il ristorante dell’hotel, pareva non ci fosse posto se non sul presto. A un certo punto gli ho chiesto di annullare, perché non mi sentivo bene”, racconta Valentina. Alla fine però sono usciti ed è successo.

I due si dicono telepatici, lui ha scelto un anello che lei aveva adocchiato da tempo, ma di cui il calciatore non sapeva nulla. “Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo”, spiega la Fradegrada. “Anch’io posso essere me stesso al 100 per cento. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene”, sottolinea lui..

Sul matrimonio rivelano di aver scelto la location, al momento però rimarrà segreta, per l’organizzazione hanno chiesto il “prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta, e sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso". “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri ‘fans’. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo”, precisa la ragazza.

Non dormiranno separati il giorno prima del sì. La Fradegrada svela: “Non ci sposeremo in chiesa, di conseguenza non seguiremo il corso prematrimoniale. Allora abbiamo deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana: per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova”. Poi racconta sulle nozze: “Abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che ospiterà una goccia del mio sangue e una goccia del suo”. “Dirci ‘Ti amo’ è troppo poco”, sottolinea Boateng.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.