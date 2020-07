Bobo Vieri deciso a dimagrire: ecco i suoi allenamenti e la sua dieta

Bobo Vieri ha deciso: vuole dimagrire. Durante la quarantena ha preso peso, sfiorando i 100 chili. A fine aprile scorso, ospite a Porta a Porta, aveva raccontato di essere ingrassato ben 11 chili. Preoccupato dall’ago della bilancia che continuava a salire, fino a quasi 107 chilogrammi, l’ex calciatore 47enne ha dato il via ai suoi allenamenti e alla dieta.

Bobo corre, si regala al mattino presto unacorsetta e poi una camminata veloce insieme alla moglie, Costanza Caracciolo, pure lei convinta a fare esercizio fisico per la remise en forme.

“Ieri ho detto che avrei mangiato di tutto - spiega Bobo - Infatti ho mangiato la lasagna, patatine fritte con la pizza, però da lunedì mi rimettevo a stecchetto per tutta la settimana, quindi ora vado a casa e faccio colazione. MI faccio un toast, poi yogurt greco con un po’ di miele e per questa mattina siamo a posto”.

“Oggi ho fatto un chilometro in più: 5 chilometri di corsa. Uno pure di camminata. Ora sto tornando a casa, quindi farò almeno un altro chilometro se non un chilometro e mezzo…e per oggi va bene così. Non bisogna mollare. In tanti mi scrivete: ‘Come fai ad andare a correre ogni mattina?’. E’ la voglia di dimagrire. Siccome sono diventato un ‘bufalo’ di quasi 107 chili, ero inguardabile, allora mi sono detto: ‘Bobo, non ti stanno più le camice e i pantaloni. Nemmeno le magliette taglia XXL ti stanno più!’. Quindi mi sono rimesso a mangiare bene e a fare attività. Ragazzi non mollate!”, continua ancora Vieri.

L’ex bomber poi dà il suo consiglio: “Piano, piano, questo è il segreto, perché chi va piano va lontano. Non c’è problema: io corro, ma lo faccio piano. Anche una bella camminata veloce è perfetta”.

