Le vacanze a Formentera sono finite. Costanza Caracciolo, 29 anni, e Bobo Vieri, 46, sono tornati a Milano dove riescono a ritagliarsi comunque momenti di relax come mostra un raro scatto social, il primo condiviso dalla coppia su Instagram, che li ritrae in piscina insieme alla figlia Stella.

Una piscina con vista mozzafiato sui tetti di Milano è stata la location del "family time" di Bobo e Costanza. L'ex calciatore, papà premuroso, tiene amorevolmente la piccola Stella tra le braccia. La bimba, nata lo scorso 17 novembre, sembra essere a suo agio in acqua, tenuta saldamente da Vieri. La Caracciolo, poco distante da loro, li guarda e sorride felice: "Bobo perfetto papà", scrive un follower. "Bellissima famiglia", si legge ancora tra i commenti.

La vita di Christian Vieri e Costanza Caracciolo da quando è sbocciato il loro amore è totalmente cambiata. In poco tempo si sono ritrovati genitori e hanno anche deciso di sposarsi. L'ex calciatore che prima viveva per la maggior parte dell'anno a Miami, ha anche accettato il ruolo di opinionista fisso a "Tiki Taka", la trasmissione sportiva in onda sulle reti Mediaset. La famiglia ora è la sua priorità e con Stella e Costy è al settimo cielo.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 28/8/2019.