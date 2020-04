Bobo Vieri ingrassato: 'Ecco quanti chili ho preso in quarantena'

Bobo Vieri è ingrassato. Tutta colpa della quarantena. L’ex bomber, marito di Costanza Caracciolo, rinchiuso in casa ha sforato la soglia dei 100 chili. E continua ad aumentare, non riesce a scendere di peso, anzi. Lo sportivo 46enne lo confessa in collegamento tv a Porta a Porta su Rai Uno.

E’ ingrassato di ben 11 chilogrammi. Bobo Vieri lo rivela con un pizzico di amarezza. Solo a settembre scorso era un figurino, grazie alle corse e al fitness, adesso tutti i suoi sforzi sono andati in fumo.

“Non è facile questo periodo. E’ già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo”, sottolinea Bobo, già padre di Stella, nata il 18 novembre 2018, e che il 25 marzo scorso ha salutato con gioia l’arrivo di Isabel, la sua seconda figlia.

“Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”, ammette Vieri. Qualche giorno fa ha provato ad allenarsi nel terrazzo della casa milanese in cui vive con la sua famiglia, purtroppo non è costante. Solo alla fine del lockdown potrà nuovamente darsi da fare per ritornare pienamente in forma.

