Bobo Vieri: 'Sono un padre che fa tutto. Quando non lavoro sto con Stella, la mia gioia'

Bobo Vieri è un padre che fa tutto. Non ha problemi. Il 46enne, una volta scapolo d’oro del calcio italiano, con tanti flirt all’attivo, ha proprio cambiato rotta. La moglie, Costanza Caracciolo, 30 anni, sta per renderlo nuovamente papà. La sua prima figlia, Stella, ha 15 mesi, è nata il 18 novembre 2018. “Quando non lavoro sto con lei, la mia gioia più bella”, confessa lo sportivo a Oggi.

“Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita”, rivela Bobo Vieri al settimanale. Lui e l’ex velina bionda sono tornati a vivere a Milano: “Qui siamo felici, con tutti i parenti e i nostri amici vicino. Non sappiamo se vivremo qui per sempre, ma al momento va bene così”.

La sua vita è perfetta. Bobo racconta: “Non è cambiata molto, anche perché già prima non uscivo tutte le sere, né facevo tutto quello che volevo. Anzi, di solito mi alzo presto la mattina. Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella”.

Bobo è un papà multitasking: “Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema”. Non ha paura di cambiare pannolini o dare a Stella il biberon. Opinionista in tv, dj, testimonial di un famoso brand di rasoi, le soddisfazioni maggiori di Vieri arrivano dalla famiglia. “Il resto è contorno”, sottolinea. Le sue figlie potranno seguire, una volta grandi, la strada che vorranno: “Dovranno metterci impegno, preparazione e studio, perché nulla viene a casa, serve preparazione. Qualsiasi cosa faranno, andrà bene, mi basta che siano felici”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.