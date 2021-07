Bobo Vieri, vita da papà a Formentera: 'Sveglia alle 6 del mattino, le mie figlie incontenibili. La dieta? Nel 2024...'

Bobo Vieri alle Baleari un tempo ci andava in vacanza da latin lover. Ora, sposato con Costanza Caracciolo, 31 anni, e padre di Stella, 2 anni e mezzo, e Isabel, uno compiuto lo scorso 25 marzo, a Formentera fa una vita da papà super indaffarato. La sua esistenza è cambiata, ma l’ex calciatore 48enne è entusiasta, nonostante il gran da fare. “Sveglia alle 6 del mattino, creme, Bagnetti, le mie figlie sono incontenibili”, confessa al Corriere della Sera. Poi sulla dieta ironizza e per il momento gli dice addio.

Formentera è la sua isola del cuore, ci va da 20 anni. Il matrimonio, però, ha stravolto i ritmi di Bobo. “Mi sveglio alle 6 del mattino, o meglio quando decidono le bimbe: piombano sul lettone e iniziano ad assaltare me e Coco (la moglie Costanza, ndr). A quel punto non c’è niente da fare. Tutti in piedi: colazione, costumini, braccioli, ciabattine e mare. Dentro e fuori dall’acqua per un centinaio di volte. Sono incontenibili”, racconta al quotidiano.

"Gli amici mi sfottono: dicono che non sono abbronzato. Ci credo: faccio un gran casino con la crema a protezione 50. Le bimbe non stanno ferme, e mentre svuoto il barattolo finisco più unto e protetto io di loro”, aggiunge Vieri.

L’unico momento di pace arriva molto più tardi e dura pochissimo. Bobo rivela: “Nel primo pomeriggio, dopo aver messo a letto le esauste principessine. Un paio d’orette, eh... Poi si svegliano e tornano alla carica”.

Non rimpiange le estati da playboy e se gli si consiglia di perdere un po' di peso l’ex bomber confida: “Mi sono rivisto sui social. Mamma mia come sono pesante. La dieta? Sì, nel 2024... Lasciatemi in pace, per 20 anni ho mangiato bresaola, prosciutto, insalata e pasta in bianco. Ora voglio mangiare tutte le porcherie possibili. So io cosa fare per rimettermi in forma”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.