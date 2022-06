Piccoli Bonolis crescono: Davide, secondogenito di Paolo e Sonia Bruganelli, ha compiuto 18 anni. Foto

Davide Bonolis, il secondogenito di Paolo e Sonia Bruganelli, ieri, 7 giugno, ha finalmente raggiunto la maggiore età, ha compiuto 18 anni. E’ festa grande per il ragazzo. Il presentatore 60enne, padre anche di Martina, 40 anni, e Stefano, 38, avuti dall'ex moglie Diane Zoeller, e la produttrice 48enne, ex opinionista del Grande Fratello Vip, sono molto orgogliosi di lui che celebra il gran giorno con amici, le sorelle, Silvia 19 anni e Adele, 14, e genitori al ristorante.

La mamma sul social pubblica foto amarcord e fa gli auguri al suo piccolo uomo. “Ricordati di vivere”, scrive accompagnando l’album di scatti che immortalano Davide durante il suo percorso di crescita. Il ragazzo reposta il post di Sonia nelle sue IG Stories e le sottolinea con un sentimento infinito: “Ti amo”.

Davide si gode ogni istante del suo compleanno. Frequenta il liceo scientifico a indirizzo sportivo del Convitto Nazionale a Roma e presto dovrà vedersela con la Maturità. Intanto sogna un futuro in tv. Al neo maggiorenne Bonolis non dispiacerebbe essere scelto come concorrente del GF Vip, di cui è grande fan.

“A 18 anni vuole entrare nella Casa”, aveva rivelato Sonia Bruganelli due anni fa a Chi. “E’ il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”, aveva anche aggiunto. Il 2022 potrebbe essere l’anno in cui il desirio di Davide si potrebbe realizzare. La bionda, sollecitata sulla questione, in una nuova recente intervista sempre sulle pagine del settimanale diretto dal conduttore del popolare reality show, ha confidato: “Deciderà lui”. I genitori lo lasceranno libero di scegliere se far parte del cast oppure no.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2022.