Bonolis conferma che la moglie Sonia Bruganelli sarà opinionista del GF Vip? 'La guarderò solo se...'

Paolo Bonolis si sbottona ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Il conduttore 59enne non si tira indietro quando l’influencer gli chiede di commentare il prossimo ruolo della moglie in tv: non c’è ancora l’ufficialità, ma pare proprio che Sonia Bruganelli sarà opinionista al GF Vip in coppia con Adriana Volpe. “La guarderò solo se non ci sarà qualche partita importante”, sottolinea ironicamente il presentatore.

Bonolis sostiene e supporta la moglie. Pare che Alfonso Signorini l’abbia fortemente voluta accanto a lui per il Grande Fratello Vip 6, che partirà il prossimo settembre. “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”, sottolinea Paolo a Zorzi.

Il famoso volto tv coi replica anche a Pippo Baudo che, in un’intervista celebrativa in occasione degli 85 anni appena compiuti, a La Nazione ha detto: “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

Bonolis rimane tranquillo e non se la prende per le critiche. “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”, chiarisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2021.