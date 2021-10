Bonolis di nuovo sulle prese in giro della moglie: 'La barca non era mia, ho abbellito la realtà perché…’

Paolo Bonolis è tornato a parlare del rapporto di coppia con Sonia Bruganelli dopo che quest’ultima lo ha preso in giro in diretta tv raccontando che all’inizio della loro storia lui millantò ricchezze che non aveva pur di fare colpo su di lei. Durante una recente puntata del ‘Grande Fratello Vip’ la 47enne (madre di tre figli avuti con Bonolis) parlando del marito ha affermato: “Ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville. Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua”.

Ora al Corriere della Sera il conduttore ha dato la sua versione dei fatti: “Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia... Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa. Noi prendiamo in giro i ragazzi, loro prendono in giro noi. Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri”.

Poi il 60enne ha spiegato perché anche lui, come quasi tutti, tende a ingigantire un po’ la realtà: “Tutti cerchiamo di abbellire una realtà tendenzialmente spoglia. Perché essendo l’esistenza priva di uno scopo le strade sono due: o millantiamo ragioni e la abbelliamo come si fa con l’albero di natale; oppure la vita viene nutrita dalla fantasia. E grazie all’immaginazione diventa più interessante. Un’operazione che non ho inventato io, ma è nella storia dell’Uomo”.

Quando gli è stato chiesto se sia costretto a guardare l’edizione in corso del GF Vip perché la moglie è opinionista del programma, Bonolis ha risposto: “Ne guardo un pezzetto, magari non proprio tutto, perché mi dedico anche ad altro: leggo, guardo un film con mia figlia o una partita con mio figlio. La nostra è una famiglia, non è ancora Guantanamo”.

Paolo ha comunque lodato Sonia, sottolineando che il suo ruolo nel reality di Canale5 le si addice perfettamente: “Tra le tante cose che mi sono sempre piaciute di Sonia c’è che ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova. E questo fa di lei un personaggio adatto al ruolo. Come opinionista penso che sia decisamente brava”.

