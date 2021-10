Bortuzzo in piedi, la più sbalordita è Carmen Russo: la sua reazione

Manuel Bortuzzo in piedi nella Casa del GF Vip grazie ai tutori e a un deambulatore stupisce tutti i concorrenti del reality show, la più sbalordita è Carmen Russo. La showgirl si è appena svegliata, va in salone dagli altri per fare colazione e trova il 22enne così, la sua reazione è immediata: stropiccia gli occhi, poi lo spalanca, per lei è un miracolo.

La 62enne non riesce a credere ai suoi occhi. Bortuzzo ha abbandonato la sua sedia a rotelle e, in piedi, cammina sulle sue gambe, rimaste paralizzate dopo la sparatoria in cui è rimasto disgraziatamente coinvolto, vittima innocente, nel febbraio 2019.

La lesione del suo midollo non è completa, c’è una piccola speranza che possa tornare autonomo col tempo, il nuotatore dimostra tutta la sua forza di volontà anche al reality e lascia gli inquilini a bocca aperta. Carmen è quella che ha la faccia più meravigliata di tutti.

Carmen osserva Manuel, mentre è scortato da Alex Belli e Aldo Montano. Poi lo abbraccia e lo bacia. Quasi si scusa. “Stupendo! Nooo! Che bel risveglio stamani. Ti giuro, all’inizio non me ne sono quasi accorta”, confessa. E aggiunge: “Però ho detto: ‘c’è qualcosa di strano’… Che bello!”.

“Hai visto che bel ragazzo e quanto è alto”, le sottolinea Katia Ricciarelli. La Russo abbraccia e stringe forte Manuel: è felice per lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2021.