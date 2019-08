Inizia il via vai di celebrità internazionali a Venezia. E’ infatti ai nastri di partenza l’edizione 2019 della Mostra del Cinema. E i primi divi mondiali hanno già messo piede in Laguna, primo fra tutti Brad Pitt, uno che ormai ha fatto la storia di Hollywood.

L’attore è sbarcato in città martedì 27 agosto, pronto a presentare il suo nuovo film, ‘Ad Astra’. A 55 anni l’ex marito di Angelina Jolie appare in gran forma e il suo fascino resta immutato nonostante il passare del tempo. Anzi, come dice qualcuno, con gli anni sembra diventare sempre più “interessante”.

Giacca color khaki, maglia blu, occhiali da sole e coppola in testa, ma soprattutto borsone a tracolla (almeno una parte del bagaglio se lo porta da solo!), Brad ha risposto con un saluto alla schiera di fotografi che lo attendevano per immortalarlo.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2019.