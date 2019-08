Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Berlino per la premiere di “C’era una volta a… Hollywood” sfilano sul red carpet. Bagno di folla per il 55enne e il 44enne alla premiere del nuovo film di Quentin Tarantino che li vede tra i protagonisti. I due divi invecchiano al top e sono strepitosi.

Entrambi sul red carpet a Berlino optano per un completo scuro. Brad Pitt per la premiere di “C’era una volta a… Hollywood” decide di indossare una camicia in tono con giacca e pantaloni, Leonardo DiCaprio, invece, sceglie la classica camicia bianca, sempre un ‘must’. Sorridono ai fan e ai fotografi assiepati davanti a loro: sono divi da mille e una notte.

Gli obiettivi sono tutti per loro, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sono osannati a Berlino, come in ogni altro luogo del pianeta. Alla premiere di “C’era una volta a… Hollywood” al Sony Center i fan impazziscono e gli obiettivi li immortalano impazziti.

Tarantino li ha voluti con lui nel suo progetto che è già vincente. “C'era una volta a... Hollywood”, appena uscito nelle sale statunitensi, ha incassato 41 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione, stabilendo un record: è il miglior esordio al box office tra le pellicole del regista. Il film ha anche ricevuto ottime recensioni dalla critica statunitense.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2019.