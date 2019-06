Bradley Cooper e Irina Shayk si sarebbero lasciati: ora lo dice anche 'People’

La coppia era insieme da quattro anni, dopo essersi conosciuta nel 2015

Due anni fa l’attore e la supermodel hanno avuto anche una bambina

Sembra proprio che dopo quattro anni di relazione Bradley Cooper e Irina Shayk abbiano deciso di separarsi. I pettegolezzi su una possibile e irreversibile crisi di coppia tra l’attore e la supermodel giravano da qualche settimana, ma adesso è anche l’autorevole magazine americano ‘People’ a confermare le voci. Una fonte ha raccontato al settimanale patinato che la decisione sarebbe stata presa di comune accordo e che i due adesso starebbero solamente cercando di capire come organizzarsi per la custodia condivisa della piccola Lea De Seine, nata due anni fa dal loro rapporto. Non è ancora chiaro cosa avrebbe spinto il 44enne e la 33enne a dirsi addio. Qualche mese fa erano circolati molti pettegolezzi sull’eccessiva vicinanza, non solo artistica, tra la star di Hollywood e Lady Gaga. Dopo aver lavorato insieme al film ‘A Star is Born’, Bradley e Gaga avrebbero stretto un rapporto molto profondo. Eppure la notizia era stata smentita da entrambi.

