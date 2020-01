E’ davvero tenera questa foto che ritrae Bradley Cooper a passeggio per New York con la figlia Lea De Seine. L’attore ha approfittato di una giornata di sole, anche se le temperature nella Grande Mela sono piuttosto basse in questi giorni, per far scoprire un po’ della sua città preferita alla bimba di 2 anni, nata dalla relazione con la supermodel Irina Shayk. Ecco papà e figlia in giro per le strade di Manhattan con il passeggino. Alla vista dei paparazzi Bradley, 45 anni, accenna anche un sorriso: non sembra infastidito dalla presenza dei reporter. E per quel che si riesce a vedere la piccola, che ha già dei lunghissimi capelli biondi e una simpatica treccina, è davvero bellissima. D'altronde con due genitori così non poteva essere diversamente.

La relazione tra Bradley e la Shayk, modella russa 34enne famosa in tutto il mondo per alcune pompatissime campagne pubblicitarie e nota al mondo della cronaca rosa per essere stata a lungo legata all’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, si è conclusa meno di un anno fa. Lea è venuta al mondo nel marzo del 2017, mentre la storia d’amore tra i suoi genitori è finita a giugno del 2019. I due però sono rimasti in buoni rapporti anche e soprattutto per il bene della bimba. La custodia è infatti condivisa.

