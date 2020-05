La notizia circolava da giorni, ma ora c’è la conferma ufficiale. Brian Austin Green e Megan Fox hanno deciso di separarsi. I due attori (lui ha trovato la fama negli anni ’90 con il ruolo di David nella famosa serie tv ‘Beverly Hills 90210’) dopo 10 anni di matrimonio e tre figli (ovvero Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3) hanno deciso di separare le loro strade, ma la cosa non è stata indolore, anzi. Brian ha ammesso di sentire una sensazione di rimorso per questa situazione.

“Volevo che tutti lo sapessero direttamente da me. Nessuno di noi due ha fatto niente all’altro. Lei è sempre stata sincera con me. E io lo sono sempre stato con lei. Abbiamo avuto una relazione fantastica. Le vorrò sempre bene. So che anche lei vorrà sempre bene a me e so anche che quello che abbiamo costruito come famiglia è e rimarrà speciale”, ha fatto sapere il 46enne.

“Faremo ancora delle vacanze tutti insieme come famiglia per il bene dei bambini. E’ brutto quando la vita cambia e quando dopo 15 anni che fai qualcosa sei costretto a modificare le abitudini. C’è ancora qualcosa… un senso di rimorso che ho dentro, che sento nello stomaco. Non voglio davvero avere un cattivo rapporto con Megan… lei è stata la mia migliore amica per 15 anni e non voglio perdere questa cosa”, ha poi aggiunto.

“C’è questa sensazione di perdita, ti chiedi come farai ad andare avanti senza quella parte della tua vita a cui sei abituato da così tanto tempo. Come sarà il futuro?”, ha quindi concluso parlando nel suo podcast.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2020.