La presunta relazione tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. Tra l’imprenditore, che il prossimo anno compirà 70 anni, e la studentessa ci sono infatti circa 50 anni di differenza. Un “gap” che secondo qualcuno è scandaloso. Eppure non tutti la pensano così. Maurizio Costanzo per esempio ha espresso solidarietà all’imprenditore tramite la sua rubrica sul settimanale ‘Nuovo Tv’, spiegando di pensare che Briatore non sia uno sprovveduto e saprebbe gestire una situazione del genere. “È difficile dare giudizi quando ci sono in mezzo i sentimenti. Come facciamo a valutare il rapporto di due persone che non conosciamo?”, ha scritto.

Poi Maurizio ha aggiunto: “Sono fatti loro”. E ancora: “Lui è un uomo maturo e non mi pare uno sprovveduto, quindi penso che saprà gestire un rapporto del genere”. Insomma, per lo storico volto tv, che 81 anni, non è il caso di giudicare. Ma qualcuno continua a storcere il naso all’idea che in una coppia possano esserci così tanti anni di differenza e nota che Costanzo potrebbe essere di parte, avendo sposato una donna che ha circa 24 anni meno di lui.

Ad ogni modo dopo la circolazione incontrollata dei pettegolezzi sul rapporto tra Briatore e la Bosi, conditi con esternazioni poco amichevole dell’ex moglie di lui, Elisabetta Gregoraci, entrambi hanno deciso di smentire i rumour. “Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro”, ha fatto sapere l’ex boss della Formula 1 al giornalista Roberto Alessi. Lei invece ha negato il flirt via social.

Scritto da: la Redazione il 21/11/2019.